Sascha Wussow: Ab ins Eheglück mit 52 Jahren

"Bei uns gilt der Spruch, dass man sich tausend Mal berührt, bis etwas passiert. Und eigentlich kennen wir uns schon ein halbes Leben, aber jetzt habe ich mir ein Herz gefasst und sie einfach gefragt", lacht Wussow, als Adabei mit ihm über die frohe Kunde parliert. Und weiter: "Ich freue mich so sehr, dass ich eines Tages sagen kann, dass ist 'Frau Wussow'. Das klingt doch schön, oder?", jauchzt der Schauspieler, Designer und Maler.

Hochzeit in Italien: Andrea Mostler und Sascha Wussow Foto: babiradpicture

Das Paar hat neun Jahre Seite an Seite gelebt, also ist es Sascha Wussow auch so richtig ernst: "Ja, klar. Das macht man nicht zum Spaß. Schon gar nicht mit 52 Jahren. Außerdem, heiraten tut man wirklich nur einmal im Leben!"

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung