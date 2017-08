Sarina Nowak: Bikinifoto löst Shitstorm aus

Sie liebt ihre neuen Kurven - und macht dank ihnen jetzt auch so richtig Karriere im Modelbusiness. Erst kürzlich durfte Sarina Nowak nämlich für die "Sports Illustrated Swimsuit" über den Laufsteg schreiten, ein Modeljob jagt seitdem den nächsten. Und auch ihre Fans lieben jedes einzelne Gramm an der Blondine - und die Message, die die 24- Jährige damit verbreitet.

"Das ist einfach schrecklich"

Doch jetzt sorgte ein Foto, das Sarina auf Instagram postete, für Aufregung unter ihrer Anhängerschaft. Der Grund: Die Fans des Models finden den - zugegeben etwas knapp bemessenen - Bikini, den es für auf dem Bild trägt, schlicht viel zu klein. Und so dauerte es nicht lange, bis auf Instagram ein regelrechter Shitstorm auf die Deutsche hereinbrach.

"Ich mag deine Fotos, aber dieser Bikini ... Da hat der Stylist absolut danebengegriffen", schreibt einer zu dem Bild. Ein anderer meint: "Das ist einfach schrecklich. Warum zieht man so was an? Es ist weder sexy noch mutig." "Der Bikini ist 3 bis 4 Nummern zu klein", stellt ein anderer User fest, während ein weiterer es schlicht "ekelhaft" findet.

Sarina Nowak Foto: www.instagram.com/SarinaNowak

Dabei folgt Sarina Nowak mit dem Triangel- Bikini mit Animalprint, der gerade einmal ihre Brustwarzen zu bedecken scheint, lediglich einem Instagram- Trend. Denn gerade in diesem Sommer setzten die Promis - Emily Ratajkowski, Kourtney Kardashian oder Rita Ora - am liebsten auf extraknappe Zweiteiler, die ihre Underboobs blitzen ließen. Und auch für die Bilder für die "Sports Illustrated Swimsuit Issue" posieren die Models gerne in besonders knappen Bikinis.