Sarah muss sich halb nackt in Gedärmen wälzen

Um diese Dschungelprüfung ist Sarah Joelle Jahnel wirklich nicht zu beneiden. Im "Dschungelschlachthof" muss die Promi- Camperin innerhalb von zehn Minuten alle Räume des Dschungelschlachthauses durchforsten. Natürlich ist das kein gewöhnlicher Schlachthof: Lebende und tote Tiere, Fleischabfälle, verrottete Lebensmittel, stinkendes Wasser und viele weitere Überraschungen warten auf Sarah. Nimmt die 28- Jährige diese Herausforderung an?

Dr. Bob erklärt Sarah Joelle die Dschungelprüfung. Foto: RTL

"Ich will", so die Busenfreundin von Micaela Schäfer selbstbewusst und schon wird ihr die Tür zum Schlachthof geöffnet. Sarah betritt den ersten Raum. "Boah ist das eklig. Das stinkt", stöhnt sie, beginnt aber trotzdem sofort in einem großen Bottich voller verrotteter Lebensmittel zu wühlen, findet aber keinen Stern. In zwei Kisten, die mit Ratten und mit zehn Huntsman- Spinnen gefüllt sind, ist sie erfolgreicher.

Wo ist er nur, der Stern? Foto: RTL

"Das ist echt abartig!", schimpft Sarah während ihrer Prüfung. Foto: RTL

Nun muss sie durch einen Tunnel und durch klebrige Melasse und Federn kriechen. "Uaaaah, das ist echt abartig!" ruft sie, als sie den nächsten Raum betritt. Energisch wühlt sie sich sort durch drei Tonnen, die jeweils mit Fleischabfällen, stinkendem Schleimwasser und zehn Kilo Würmern in Mehl gefüllt sind. Sie bleibt aber cool und findet zwei weitere Sterne. Den nächsten sichert Sarah Joelle sich, weil sie beherzt in ein Loch voller Sandwürmer greift.

In Tonnen voller Abfälle und Eingeweide muss Sarah Sterne suchen. Foto: RTL

Kreisch! Foto: RTL

Als sie in den nächsten Tunnel schaut, brökelt Sarahs Joelles Coolness. "Oh Gott, das sind Gedärme. Den Stern schaffe ich nicht", brüllt sie wütend, während sie über den schleimig bedeckten Boden läuft anstatt nach dem Stern zu wühlen. Der nächste Raum gibt ihr schließlich den Rest. In einem blutigen Fleischabfall- Schlachtfeld liegen zwei Kuhköpfe. Sie weint: "Die armen Tiere, Mann! Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, die toten Tiere!"

Sarah Joelle ekelt sich vor ihrer Dschungelprüfung. Foto: RTL

In einem Raum warten Gedärme und Kuhköpfe auf die Dschungelcamperin. Foto: RTL

Unter Anleitung von Daniel findet Sarah Joelle eine Schwarzlichtlampe. Das Licht geht aus. Sarah Joelle winselt: "Was soll ich jetzt machen?" Daniel erklärt: "Irgendwo ist eine Rechenaufgabe versteckt, die du lösen musst!" Dafür muss sie einen Kuhkopf zur Seite schieben. Sie windet sich und zögert lange, bis sie schließlich mit dem Fuß beide Köpfe zur Seite kickt. Die Rechnung kann sie leider nicht lösen. "Scheiß drauf, dann gehe ich weiter!", so Sarah motzig.

Igitt, igitt! Foto: RTL

Im nächsten Raum wimmelt es von Spinnen und es regnet 12.000 Kakerlaken auf Sarah Joelle herab. Dann geht die nächste Tür auf, in dem vier Schweinekadaver hängen. Sarah schreit: "Boah, ich hasse Euch so sehr!" Und genau in dem Moment ist die Zeit abgelaufen und Sarah kann das "Schlachthaus" verlassen.

Die Prüfung verlangt Sarah Joelle alles ab. Foto: RTL

Sarah ist total angezählt und stinksauer: "Ich habe einfach eine komplette Phobie vor toten Tieren. Ich esse definitiv keine Tiere, denen ich in die Augen geguckt habe. Ich finde das ganz schlimm." Sieben Sterne hat sie dennoch erkämpft.

Sarah Joelle wäscht sich nach der Prüfung im Bach. Foto: RTL

Sarah Joelle muss sich nach der Prüfung erst mal waschen. Foto: RTL

Kader nach Schlangenalbtraum in Tränen aufgelöst

Kader macht auch zwei Tage nach ihrer letzten Dschungelprüfung der Schlangebiss noch zu schaffen. In der Nacht schreckt sie wimmernd hoch: Der Reality- Star hat einen Schlangenalbtraum: "Ich habe geträumt, dass ich von einer Schlange gebissen wurde."

Kader Loth hat einen Schlangenalbtraum Foto: RTL

Thomas eilt zu ihr: "Dir ist nichts passiert, du hast nur geträumt. Alles gut!" Kader heulend: "Sie hat mich angepackt am Hals, ich war am sterben." Thomas: "Ja, ist aber niemand da. Hast du nur geträumt. Kommt schon mal vor." Kader beruhigt sich. Thomas: "Alles wieder gut?" Kader: "Ja, alles wieder gut." Thomas beruhigend: "Versuche, zu schlafen, war nur ein Traum, wir passen auf, damit dir nix passiert." Kader: "Ja." Thomas: "Wenn irgendetwas ist, dann schreie, wir sind da."

Kader fängt nach ihrer Prüfung zu weinen an. Foto: RTL

Zum ersten Mal geht Hanka auf das Dschungelklo. Foto: RTL

