Sarah Lombardi bei Aldi an der Kasse?

Die 24- jährige Sängerin stellte kürzlich laut "Bang News" ein Video auf Facebook online, in dem sie auf Fragen ihrer Fans einging - unter anderem wurde ihr die Frage gestellt, wie sie den Alltag als alleinerziehende Mutter denn nun meistere, worauf Lombardi antwortete, dass es "schon sehr anstrengend" sei. Berufliches müsse derzeit hinten angestellt werden und sollte sie jemals in eine Situation geraten, in der sie die Entscheidung zwischen dem Job und ihrem Sohn treffen müsse, wäre Alessio immer Priorität.

Die ehemalige "DSDS"- Kandidatin formulierte es so: "Lieber beim Aldi an der Kasse sitzen." Der Konzern reagierte sofort und bot Lombardi einen Job an.

Aldi Süd lädt Sarah Lombardi um Berufsinformationstag ein. Foto: facebook.com

Unter dem Video kommentierte Aldi Süd liebenswürdig: "Hey Sarah, super, dass du lieber bei uns an der Kasse sitzen würdest. Besuch uns doch z.B. am 17.2. auf dem Berufsinformationstag am Karl- Schiller- Berufskolleg in Brühl! Bleib stark!".