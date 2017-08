Sarah Knappik: Sex im "Big Brother"- Haus?

Am Wochenende wurde Sarah Knappik aus dem "Promi Big Brother"- Container rausgewählt. Doch davor hat die Ex- "Germany's next Topmodel"- Kandidatin noch reichlich Spaß im Haus gehabt. Davon sind jedenfalls ihre Mitbewohner überzeugt. Die stellten jetzt nämlich Dominik Bruntner zur Rede. Was lief wirklich auf der kamerafreien Toilette?

Sarah Knappik mit Dominik Bruntner Foto: Sat.1

Im Interview mit dem "Focus" packt jetzt auch die ebenfalls bereits ausgeschiedene Sarah Kern zum Thema aus. "Ihr Freund wird das sicher nicht so hinnehmen, dass Sarah eine Affäre mit Dominik hatte und die beiden auf dem Klo miteinander rumgemacht haben", ätzt die gegen die Blondine, die im Container von ihren Mitbewohnern viel Gegenwind bekommen hat.

Sarah Kern Foto: Sat.1

Ihre Quelle: der "Mister Germany" selbst. "Dominik hat uns im Haus erzählt, dass er mit Sarah sehr viel Spaß auf dem Klo hatte. Das ist ja der einzige Ort, an dem keine Kameras sind. Sie haben so getan, als würden sie putzen. Ich wollte dann auf Toilette, aber das war genauso dreckig wie vorher. Er hat sie verputzt. Dominik meinte, es sei wesentlich mehr als nur Knutschen gewesen."

Und was sagt Dominik selbst zum Sex- Gerücht? Als Antwort auf die Fragen der Container- Bewohner hat der nur ein vielsagendes Grinsen parat ...