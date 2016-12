Sara Sampaios heißer Tanz mit bunten Ballons

Wer hinter das dreizehnte Fenster des Kalenders schaut, entdeckt dort die 25- jährige Portugiesin in einem offenherzigen schwarzen Netzbody tanzend vor bunten Luftballons und einem aufblasbaren Sessel.

Der Laufstegengel zeigt sich dabei von seiner teuflisch erotischen Seite und schwingt zum Song "This Is What You Came For" die Hüften, zieht verrucht an ihrem Body, lutscht am Zeigefinger oder wirft ihre Haare lasziv nach hinten.

Sara Sampaio rekelt sich zum Song "This Is What You Came For" Foto: Viennareport

Das Victoria's-Secret-Model legt sich für den Love-Adventkalender mächtig ins Zeug. Foto: www.viennareport.at

Sara Sampaio tanzt mit vielen Ballons ... Foto: Viennareport

Model Sara Sampaio im Clip des "Love"-Adventkalenders Foto: Viennareport