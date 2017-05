Sara SamPaiO macht alle froh ...

Die 25- Jährige erschien zur Vorführung des Films "The Killing Of A Sacred Deer" in einer transparenten weißen Robe des Designers Francesco Scognamiglio am roten Teppich.

Sara Sampaio Foto: CapitalPictures/face to face

Besonders die Rückenansicht hatte es in sich: Drunter trug die Beauty nichts als eine weiße Stringpantyhose, sodass ihre reizvollen Pobacken deutlich zu sehen waren.

Sampaio gehört seit 2015 zu den Victoria's- Secret- Engeln und posierte unter anderem für Calzedonia und Axe und war in der "Sports Illustrated" zu sehen.