Sara Sampaio empört über Oben- Ohne- Fotos im Netz

Model Sara Sampaio ist empört über Oben- Ohne- Fotos von ihr, die im Internet kursieren. In einem offenen Brief an Paparazzi und Medien auf Facebook fragt das "Victoria's Secret"- Model: "Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr eines Morgens aufwacht und überall im Internet Fotos eurer Tochter ohne Oberteil findet?"