"Santa" Perry und "Santa" Bloom im Kinderspital

Bisher hat das Paar seine Liebe eher bedeckt gehalten, jetzt haben Orlando Bloom die Liebe, die sie füreinander empfinden, mit anderen geteilt und in einem Kinderkrankenhaus für glückliches Lachen bei den kleinen Patienten gesorgt.

In "Santa Claus"- Verkleidungen kamen Perry und Bloom ins "Children's Hospital Los Angeles" und brachten Geschenke mit. Zu jenen Kindern, die nicht aufstehen konnten, kamen sie ans Krankenbett und sangen ihnen im Duett Weihnachtslieder vor.

Eine der Mütter schrieb gerührt auf Instagram: "Katy Perry und Orlando Bloom sind gekommen und haben uns Weihnachtslieder gesungen. Es war wunderschön. Ich bin so dankbar und wir haben die Nachricht bekommen, dass wir nach Hause dürfen."

Die Sängerin und der "Herr der Ringe"- Star sind jetzt knapp ein Jahr zusammen und sollen sich kürzlich verlobt haben. Perry wurde im November in New York mit einem Diamantring an ihrem Ringfinger gesichtet. Ein Insider verriet gegenüber "Entertainment Tonight": "Sie hielt ihre linke Hand so, dass sie den großen Klunker präsentieren konnte."