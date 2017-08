Sandra Bullock spendet eine Million Dollar

Die Spende soll die Hilfsmaßnahmen des Roten Kreuzes in Texas unterstützen. "Das ist ein unglaubliches Geschenk", erklärte Elizabeth Penniman vom Amerikanischen Roten Kreuz. Das Engagement von Bullock könne noch mehr Menschen anregen, ihre Herzen zu öffnen und noch großzügiger zu sein als ohnehin schon, sagte sie. "Harvey", der inzwischen zu einem Tropensturm heruntergestuft wurde, hat vor allem in Texas zu schweren Überschwemmungen und Verwüstungen geführt.

Sandra Bullock Foto: John Shearer/Invision/AP

"Es sind Menschen in zwei Meter hohem Wasser"

Die Leute sollten über politische Differenzen hinwegsehen und angesichts der Hochwasserkatastrophe zusammenkommen, sagte Bullock. "Es gibt keine Politik in zwei Meter hohem Wasser. Es sind Menschen in zwei Meter hohem Wasser", erklärte die Schauspielerin. Bullock unterstützt das Amerikanische Rote Kreuz nach Angaben von "People" seit Jahren. Sie besitzt demnach selbst ein Haus in Texas.

Doch Sandra Bullock ist nicht der einzige Star, der nach dem Tropensturm seine Hilfe angeboten hat. Auch Beyonce, die wohl bekannteste Tochter der Stadt Houston, hat angekündigt, die von dem Sturm "Harvey" überflutete Millionenmetropole zu unterstützen. Die Diva sagte am Dienstag der Zeitung "Houston Chronicle", sie arbeite gemeinsam mit ihrem Team und ihrem Houstoner Pfarrer an einem Plan, "um so vielen Menschen wie möglich zu helfen". Spendensumme nannte sie keine.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Beyonce, deren gemeinsames Vermögen mit ihrem Ehemann, dem Rapper Jay- Z, auf eine Milliarde US- Dollar (etwa 830 Millionen Euro), geschätzt wird, teilte im Onlinedienst Instagram mit, sie schließe Texas in ihre Gebete ein.

Auch Kevin Hart und Kardashian spenden

Der kanadische Hip- Hop- Star Drake, der ein Anwesen in Houston besitzt, kündigte ebenfalls Hilfe an: Er arbeite "mit lokalen Rettungskräften zusammen, um den Menschen in Texas so schnell wie möglich zu helfen", berichtete er auf Instagram.

US- Komiker Kevin Hart war neben Sandra Bullock einer der wenigen Prominenten, die ihre Spendensumme offenlegten: Hart erklärte, er habe 25.000 Dollar an das Rote Kreuz gespendet. Er forderte andere US- Stars auf, es ihm gleich zu tun.

Der Aufforderung Kevin Harts sind die Kardashians bereits gefolgt und haben eine großzügige Summe Geld gespendet. Umgerechnet kamen etwa 417.000 Euro vom Konto der Familie nun der Hilfsaktion für die Opfer des Hurrikan zugute. Familienoberhaupt Kris Jenner verriet dies selbst auf Instagram. In einem Post erklärte sie, was sie und ihre Töchter Kim Kardashian West, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner vorhaben. "Meine Töchter und ich spenden 500.000 Dollar an die Houston Desaster Hilfe, um denen zu helfen, die vom Hurrikan 'Harvey' betroffen sind."