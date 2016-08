Samuel Koch hat heimlich geheiratet

Im engsten Familienkreis hat Samuel Koch laut "Bild"- Zeitung am Freitag seine Verlobte Sarah Elena Timpe geheiratet. Um neugierigen Blicken zu entgehen, gaben sich die beiden im deutschen Baden- Württemberg unter freiem Himmel das Jawort.

Gefeiert wurde am Nachmittag schließlich in einem großen Zirkuszelt in Kochs Heimatort. Doch damit ist noch nicht genug der Feierlichkeiten. Am Samstag folgt nämlich die kirchliche Trauung, bis Sonntag sollen die rund 200 geladenen Gäste munter weiter auf das Hochzeitspaar anstoßen.

Samuel Koch und Sarah Elena Timpe haben sich vor zwei Jahren bei den Dreharbeiten zur ARD- Serie "Sturm der Liebe" kennengelernt.