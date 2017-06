Sam Claflin: "Habe wochenlang nichts gegessen"

Mit seinen Rollen in "Die Tribute von Panem" oder "Ein ganzes halbes Jahr" hat sich Sam Claflin in die Herzen der Fans gespielt. Im Interview mit dem "Sydney Morning Herald" hat der 30- jährige Schauspieler jetzt aber auch über die Schattenseiten im Showbiz gesprochen. "Männer haben es genauso schlimm wie Frauen", berichtete der Brite über den Druck in Hollywood, immer perfekt auszusehen. "Na ja, vielleicht nicht genauso schlimm, aber schlimm - und es wird nie darüber gesprochen."

Sam Claflin in "Die Tribute von Panem" Foto: Viennareport

Auch er habe schon Situationen erlebt, in denen er Bodyshaming erfahren musste, so Claflin weiter. "Ich erinnere mich, wie ich bei einem Job mein Shirt hochheben musste und sie mein Fett anfassten und sagten: 'Du musst abnehmen'. Ich fühlte mich wie ein Stück Fleisch."

"Verbrachte stundenlag im Fitnessstudio, aß wochenlang nichts"

Besonders wegen solcher Erlebnisse mache auch er sich ständig Gedanken darüber, ob er für den nächsten Job auch perfekt in Form sei, erklärt der Vater eines Sohnes (1) im Interview weiter. "Ich sage nicht, dass es auch nur annähernd so schlimm ist wie das, was Frauen durchmachen, aber als Schauspieler bin ich vor jedem Job unsicher - besonders, wenn ich mein Shirt ausziehen muss - und so nervös." Daher greife er durchaus zu drastischen Maßnahmen: "Ich war so aufgeregt, dass ich Stunden im Fitnessstudio verbrachte und wochenlang nichts aß, um das zu erreichen, was sie verlangten."

Sam Claflin Foto: AFP

Früher sei das kein Thema gewesen, erklärte Claflin der australischen Zeitung weiter: "In den 50ern und 60ern war das nie ein Thema. James Bond hatte nie einen Sixpack. Und er hatte eine haarige Brust." Heute seien die Anforderungen jedoch "alles andere als normal", ist er sich sicher.