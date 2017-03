Salma Hayek will keine Sexbombe mehr sein

"Manchmal bekommt man im Alter bessere Rollen", erklärt Salma Hayek jetzt im Interview mit dem "DuJour"- Magazin. "Ich liebe es, die Mutter zu spielen, und ich freue mich darauf, die Oma zu spielen. Wie langweilig es wäre, für den Rest meines Lebens die Sexbombe zu spielen. Ich glaube, ich würde mich erschießen."

Dass sie für den Action- Streifen "The Hitman's Bodyguard" gecastet wurde, überraschte die Hollywood- Schönheit jedoch. "Jetzt, da ich älter bin, bekomme ich nicht mehr so sehr die Rolle des 'sexy Sidekicks'", berichtet Hayek weiter. "Ich machte meine eigenen Stunts. Sie sagten, dass sie ein Stunt- Double haben und dass einige Dinge ziemlich hart seien. Und ich sagte, dass wir es versuchen sollen. Und weißt du was? Ich kann immer noch ziemlich hoch treten! Aber na ja, am nächsten Tag hatte ich eine Menge blauer Flecken und ich konnte mich zwei Wochen nicht bewegen. Aber an dem Tag habe ich abgeliefert!"

Derzeit versucht die kurvige Latina, nur Rollen anzunehmen, die sich mit den Zeitplänen ihres Mannes und ihrer neunjährigen Tochter Valentina vereinbaren lassen. Sie verrät: "Oft suche ich mir die Filme, die ich mache, nach Bequemlichkeit aus. Ich mache einen Tag nach dem anderen, ich habe keine Strategie. Das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie. Ich war nie länger als zwei Wochen von meiner Tochter getrennt. Manchmal mache ich einen Film, nur weil ich die Leute mag."