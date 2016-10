Salma Hayek gab Donald Trump einen Korb

"Als ich diesen Mann (Donald Trump, Anm.) traf, hatte ich einen Freund. Doch er versuchte durch seinen Freund meine private Telefonnummer zu bekommen", erinnerte sich die 50- Jährige in der Radiosendung "El Show Del Mandril" zurück. "Er bekam meine Nummer und rief an, um mich zum Ausgehen einzuladen."

Die hübsche Brünette erzählte weiter, sie habe Trump daraufhin erklärt, selbst wenn sie aktuell nicht in festen Händen sei, würde sie nicht mit ihm ausgehen. Eine Ablehnung, mit der der Milliardär offensichtlich so gar nicht umgehen konnte. Deshalb habe Trump sie damals in der Presse schlecht dargestellt, so die 50- Jährige weiter.

"Er würde es nicht zugeben, angerufen zu haben. Aber jemand erzählte es dem 'National Enquirer'", plauderte die Schauspielerin weiter aus dem Nähkästchen. "Jemand hat es dem 'National Enquirer' gesagt - ich werde nicht sagen, wer, denn ihr wisst, dass alles, was er möchte, im 'National Enquirer' geschrieben wird. Es hieß, dass er nicht mit mir ausgehen würde, weil ich zu klein bin."

Nachdem die Story veröffentlicht wurde, habe sie erneut einen Anruf von Trump bekommen, so Hayek. "Er dachte, dass ich dann mit ihm ausgehen werde, damit die Leute sich nicht wundern, warum er nicht versucht, mit mir auszugehen." Bereits im August teilte Salma Hayek in James Cordens "The Late Late Show" gegen Donald Trump aus und bot ihm an, sich ihr Buch "US Geschichte für Dummies" auszuleihen.