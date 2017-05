Salma Hayek bricht wegen Anschlag in Tränen aus

Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek ist während einer Fragestunde beim Filmfestival in Cannes in Tränen ausgebrochen, als die Sprache auf den verheerenden Anschlag auf die Manchester Arena gekommen ist. Die 50- Jährige erklärte, sie habe deswegen nicht geschlafen. Ihre neunjährige Tochter sei ein Riesenfan von Ariana Grande und wenn das Konzert in London gewesen wäre, wäre sie dort gewesen.