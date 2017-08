Salma Hayek babysittet bei Ryan Reynolds

"Wenn deine Freunde dich zum Abendessen einladen und du dann diejenige bist, die die ganze Arbeit macht", schrieb die 50- Jährige Donnerstagabend zu einem Foto von sich auf Instagram.

Salma schmeißt Reynolds- Haushalt

Auf dem Bild steht die Schönheit am Herd und rührt in einem Kupferkessel um, während sie am Arm ein Baby in Windeln balanciert und es aufmunternd anlacht. Im Hintergrund ist Ryan Reynolds zu erkennen, der entzückt in die Hände klatscht.

Der Schauspieler hat mit Ehefrau Blake Lively zwei Kinder, den zweijährigen James und die fast ein Jahr alte Ines.

Fremdes Kind gestillt

Als Mutter einer neunjährigen Tochter kennt Hayek sich mit Kindern aus. Ihr großes Herz für Kinder ist außerdem berühmt. 2009, als ihre Tochter Valentina gerade eineinhalb Jahre alt war, stillte sie einmal in einem afrikanischen Krankenhaus einen kleinen Buben, dessen Mutter keine Milch mehr hatte.