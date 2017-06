Sängerin Selena Gomez lässt sehr tief blicken

Selena Gomez' Outfit hatte es vor Kurzem wirklich in sich. Die Sängerin, die sonst eher nicht so freizügig unterwegs ist, ließ nämlich bei ihrer weißen Bluse mit V- Ausschnitt richtig tief blicken.

Von vorne ganz züchtig: Selena Gomez Foto: Viennareport

Dafür musste man allerdings schon einen zweiten Blick riskieren, denn während am Dekolleté noch alles gut verpackt blieb, gab's seitlich zur Freude der wartenden Hollywood- Paparazzi einen Nippelblitzer zu sehen. Ganz schön heiß!

Selena Gomez machte ihren ersten Pärchen-Auftritt mit The Weeknd. Foto: 2017 Invision

Seit rund vier Monaten ist der Teenie- Star mit Musiker- Kollege The Weeknd liiert. Über ihr verschmustes Liebes- Outing beim Coachella- Festival im April meinte Gomez jetzt: "Ich bin nun schon so lange im Showbusiness unterwegs, ich habe das Gefühl, dass es nichts gibt, was ich unbedingt verstecken wollte. Ich bin nun ganz ehrlich ich selbst."