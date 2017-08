Sängerin Jessica Simpson wieder in der Jojo- Falle

Mit Kilofrust haben nicht nur normale Frauen zu kämpfen, sondern durchaus auch die Promis. Fast schon berühmt- berüchtigt für das Auf und Ab auf der Waage ist nicht nur Mariah Carey, sondern auch Sangeskollegin Jessica Simpson. Die heute 37- Jährige war zu Beginn ihrer Karriere schlank und durchtrainiert - und damals vielen Fans schon fast zu dünn.

Jessica Simpson hat schon wieder deutlich zugelegt. Foto: www.PPS.at

Während ihrer ersten Schwangerschaft hat die Blondine dann ordentlich zugelegt. 23 Kilo mehr zeigte die Waage an, bevor Töchterl Maxwell zur Welt kam. Mit viel Sport, Disziplin und einem strengen Ernährungsplan purzelten nach der Geburt die Kilos, bevor Simpson erneut schwanger - und deutlich runder - wurde.

Nicht nur das Dekolleté ist üppiger, sondern auch im Gesicht ist Jessica Simpson runder geworden. Foto: www.PPS.at

Von knappen und engen Outfits lässt sich Jessica Simpson trotz einiger Kilos mehr nicht abhalten. Foto: www.PPS.at

Nachdem Söhnchen Ace das Licht der Welt erblickt hatte, machte sich die US- Beauty erneut daran, ihre Babykilos loszuwerden - mit Erfolg. Doch jetzt, rund vier Jahre später, scheint Simpson genug vom ewigen Fasten zu haben. Denn aktuelle Paparazzi- Aufnahmen zeigen die Blondine wieder deutlich kurviger als zuletzt. Da haben Bluse, Kleid und Co. schon fast Mühe, das üppige Dekolleté der Sängerin in Zaum zu halten und auch das Gesicht der Schauspielerin ist deutlich runder als noch vor wenigen Monaten.

Ist das vielleicht ein Babybauch? Oder hat Jessica Simpson einfach zu viel genascht? Foto: www.PPS.at

Hat die Jojo- Falle bei Jessica Simpson etwa wieder zugeschlagen? Oder gibt es etwa einen anderen Grund, warum die 37- Jährige deutlich mehr Kilos auf den Rippen hat? Fans und US- Medien spekulieren nämlich bereits, dass zusätzlichen Kurven auf ein kleines Geheimnis schließen könnten und Simpson erneut schwanger sein soll. Sollte dieses süße Gerücht stimmen, wird die Sängerin das aber sicherlich nicht mehr lange geheim halten können ...