Sachertorte und Würstel: Kelly Osbourne in Wien

Die Tochter der Hardrock- Legende Ozzy Osbourne hoffte bei dem für Nachtschwärmer beliebten Würstelstand auf "Hot Dog and Champagne" und berichtete, dass sie bereits 24 Stunden auf den Beinen sei.

Am Dienstag geht es für Osbourne zum Shooting der "Life Ball Style Bible", die auch für das Event im Juni 2017 einen Vorgeschmack für die prunkvollen Kostümen gibt. Das Thema des kommenden Life Balls ist streng geheim, lediglich der Termin am 10. Juni steht fest.

Bekannt wurde Kelly Osbourne durch die Reality- Show "The Osbournes", die das Leben ihrer Familie begleitete. Zuletzt agierte sie als Jurorin bei den Fernseh- Shows "Project Runway: Junior" und "Australia's Got Talent". Im Frühjahr 2017 kommt ihr Buch "There's no f*cking secret" auf den Markt.