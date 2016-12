Ryan Reynolds zeigt erstmals seine süßen Töchter

Dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds (40) ist eien große Ehre in Hollywood zuteil geworden: Der "Deadpool"- Star enthüllte am Donnerstag seine Sternenplakette auf dem "Walk of Fame". Die Zeremonie auf dem berühmten Gehsteig im Herzen Hollywoods wurde zur großen Familienfeier. Reynolds brachte seine drei Brüder, seine Mutter, seine Ehefrau und Kollegin Blake Lively (29) und ihre beiden zwei Töchter mit.