Ryan Reynolds: Beim Sex in Blake Lively verliebt

Auf die Frage hin, wann der Star denn gewusst habe, dass Blake "die Eine" für ihn sei, gab der "Deadpool"- Star gegenüber dem "GQ" zu: "Wahrscheinlich nach dem Sex!"

Weiter plauderte der 40- Jährige aus, dass es gleich beim ersten Date des Paares heiß hergegangen sei. Gemeinsam tanzten sie nämlich im Restaurant "Tribeca" in New York und kamen sich dabei schnell sehr, sehr nahe. "Es war einer dieser Moment, wo ich nach der Hälfte des Tanzes dachte: 'Oh, ich glaube, ich habe eine Grenze überschritten'. Und dann habe ich sie heimgebracht. Und, äh, weißt du, ich brauche wirklich nicht im Detail ausführen, was danach passiert ist", so Reynolds ganz schelmisch.

Der Rest der Nacht bleibt wohl der Vorstellung der Fans überlassen. Aber eins ist sicher: Viel Schlaf haben die schöne Blondine und der Frauenschwarm vermutlich nicht bekommen...