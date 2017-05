Ryan Phillippe: So kam er zum Waschbrettbauch

"Egal, ob ich gerade drehe oder nicht, ich mache fünf Tage die Woche Work- out. Das sind 90 Minuten am Tag. Und das in den letzten 20 Jahren", verrät Ryan Phillippe im Interview mit dem Magazin.

Der "Shooter"- Darsteller ist nicht nur ein absoluter Fitness- Fanatiker, er möchte anderen Menschen auch dabei helfen, fitter zu werden. Gerade ist laut "Bang Showbiz" er dabei, eine App zu entwickeln, mit der er Männer dazu motivieren will, in Form zu kommen. "Wir werden alle älter. Um sich nicht gehen zu lassen, muss man etwas dagegen tun. Dazu gehört, sich richtig zu ernähren und Sport zu betreiben. Ich habe nie damit aufgehört", erklärt der Schauspieler.

Für die App "The Become" arbeitete er mit den "besten Fitnesstrainern, Ernährungsberatern und Ärzten" zusammen. Über das Programm offenbart er:"Wir werden unseren Nutzern einen Fitness- Plan präsentieren - Männer über 40, die fit bleiben und jung ausschauen möchten. Die App wird dies zusammenfassen und vereinfachen."