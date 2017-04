Ryan Phillippe dementiert genervt Perry- Liaison

Auf Twitter machte der Ex- Ehemann von Reese Witherspoon jetzt seinem Ärger über die anhaltenden Gerüchte Luft, er und Katy Perry hätten etwas miteinander. Am Sonntag schrieb er in Großbuchstaben auf Twitter: "ICH GEHE NICHT MIT KATY PERRY. ICH KENNE SIE KAUM. BITTE HÖRT AUF, MIT HELIKOPTERN ÜBER MEIN HAUS ZU FLIEGEN. SIE IST NICHT HIER."

Dem 42- Jährigen war kürzlich angedichtet worden, er und Katy Perry wären einander bei der Party zum 70. Geburtstag von Elton John nähergekommen. Die 32- Jährige hatte sich kurz davor von Schauspieler Orlando Bloom getrennt. Auch Phillippe, der mit Witherspoon zwei Kinder hat, ist derzeit Single.

Katy Perry Foto: AFP