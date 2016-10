Russell Crowe: Rapperin drohte ihm mit Massaker

Wie das Onlineportal "TMZ" berichtet, gab der australische Hollywoodstar am Samstag eine Dinnerparty für zehn Personen in seinem Hotelzimmer in Beverly Hills. Einer der geladenen Gäste, der Rapper RZA, brachte Rapperin Azealia Banks als Begleitung mit. Die 25- Jährige war von der Feier offenbar wenig angetan, besonders die Musikauswahl ihres prominenten Gastgebers soll ihr missfallen haben.

Augen- und Ohrenzeugen zufolge hätte die Rappern angefangen herumzupöbeln und darüber zu schimpfen, dass nur "langweilige, weiße Männer" anwesend waren. Als eine Frau eingriff, sei Banks völlig in Rage geraten und hätte gedroht, ein Glas zu zerbrechen und den Gästen damit die Kehle aufzuschlitzen. "Gleich wird Blut spritzen, wie in einem echter Tarantino s***!", kündigte sie an.

Russell Crowe soll während des Ausrasters völlig ruhig geblieben sein. Als die Rapperin sich aber dann tatsächlich ein Glas schnappte, soll der Schauspieler sie gepackt und aus dem Zimmer geführt haben.