Rosie Huntington- Whiteley ist schwanger

Unter das Bild, auf dem sie ihren doch schon recht stattlichen Babybauch präsentiert, schreibt Rosie Huntington- Whiteley: "Ich bin sehr glücklich darüber, euch verraten zu können, dass Jason und ich ein Baby erwarten! Ganz viel Liebe, Rosie x."

Die Blondine gab erst vor Kurzem zu, dass sie gerne eine Familie mit dem "Furious 7"- Star, mit dem sie sich letztes Jahr nach sechs gemeinsamen Jahren verlobte, gründen würde. Allerdings war sie sich laut "Bang Showbiz" unsicher, wo die Kinder aufwachsen sollen, da das Paar derzeit in Los Angeles lebt. Huntington- Whiteley erklärte im Interview: "Eine Familie zu haben ist etwas, über das ich ganz klar nachdenke - auch darüber, ob wir in Amerika oder in England leben werden. Aber so einfach ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, aber es wird interessant, es herauszufinden, oder? Nichts ist perfekt, das ist sicher."

Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP

Und obwohl die schöne Catwalk- Queen zugibt, dass sie den Lifestyle in der Millionenstadt genießt, fehlt ihr das regnerische Großbritannien laut eigener Aussage doch sehr oft. Sie verriet: "Ein großer Minuspunkt ist, meine Familie nicht bei mir zu haben. Ich würde einfach gerne mal einen Sonntagsbraten für sie machen oder meine Geschwister abends auf ein Glas Wein einladen. Aber das geht nicht und es belastet mich."