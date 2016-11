Rod Stewart: "Immer wieder Österreich!"

Große Transparente mit Liebesbekundungen sieht man bei Rockkonzerten normalerweise in den Händen jener Fans, die in den vorderen Reihen stehen. Bei Rod Stewart läuft das offenbar etwas anders. Nicht nur dass der 71- jährige Superstar die Wiener Stadthalle mit seinen Hits zum Beben brachte, gab es zwischendurch auch eine kleine Liebeserklärung an seinen Gastgeber.