Robin Resch Zweiter bei "The Voice of Germany"

Der Balladensänger Tay Schmedtmann (20) aus Steinhagen in Nordrhein- Westfalen hat die Sat.1- Castingshow "The Voice of Germany" gewonnen. Der Schützling von Musiker Andreas Bourani (33) bekam im Finale am Sonntagabend 54 Prozent der Zuschauerstimmen und landete vor dem österreichischen Songwriter Robin Resch (22) aus dem Team von Sunrise- Avenue- Frontmann Samu Haber (40).