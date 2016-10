Roberto Blanco ist auf dem Weg der Besserung

D

"Kein Herzinfarkt und kein Schlaganfall"

Er war u.a. wegen eines Fotoshootings in Linz. Nachdem am Sonntagabend und am Montag alle wesentlichen Untersuchungen gemacht wurden, seien diverse Diagnosen gestellt worden. Zu denen wollte sich Deniz Koylu, der Freund der Familie, aktuell nicht näher äußern.

Blanco erlitt aber keinen Schwächeanfall und es sei auch kein operativer Eingriff durchgeführt worden. Der Sänger sei unter Narkose gründlich untersucht worden, verriet seine um 42 Jahre jüngere Frau Luzandra der "Bild"- Zeitung: "Was es genau ist, wirssen wir noch nicht. Zum Glück war es kein Herzinfarkt und auch kein Schlaganfall."

Damit sich der deutsche Schlagerstar weiter erholen könne, "werden wir uns in den nächsten Tagen zurückziehen", so Koylu. Die Familie Blanco werde eine detaillierte Erklärung in der kommenden Woche abgeben. Der Schlagerstar möchte mit allem Vergangenen abschließen, "damit ein neuer Lebensabschnitt für den Künstler und seine Familie begonnen werden kann".

Auf seiner Facebook- Seite hatte Roberto Blanco in den Tagen vor seiner Einlieferung uns Krankenhaus Fotos aus Linz und Umgebung gepostet. Die Bilder zeigen ihn mit seiner Frau Luzandra beim Besuch eines griechisches Restaurant am Hauptplatz.

"Er wird auf der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie von seinem Freund Primar Shamiyeh behandelt", hatte am Montag Campussprecher Clemens Kukacka der "Krone" bestätigt.

Roberto Blanco mit seiner Luzandra Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Stress durch Prozess gegen ehemaligen Anwalt?

Blanco prozessiert derzeit in München gegen seinen ehemaligen Anwalt, der ihn bei der Scheidung von seiner Ex- Frau Mireille - offenbar nicht zu seiner Zufriedenheit - vertreten hatte. Damals wurde der Sänger zu hohen Unterhaltszahlungen verurteilt. Nun fordert Blanco von dem Juristen rund 170.000 Euro zurück. Zuletzt zeichnete sich eine Lösung ab.

Ehefrau Luzandra glaubt, dass der Prozess Grund für den Schwächeanfall Blancos sein könnten: "Natürlich war das alles eine nervliche Belastung für Roberto. Das kann zu dem Zusammenbruch geführt haben." "Die jüngsten Erfolge bei Gerichtsverhandlungen in München und die Einstellung eines weiteren Verfahrens schienen ihm gut zu tun", so Koylu, jedoch hätte den Sänger "die Konfrontation mit diversen Reaktionen der Öffentlichkeit zutiefst mitgenommen".