Robert De Niro: "Ich wandere nach Italien aus"

Es ist bekannt, dass der 73- jährige De Niro, der im Wahlkampf Trump scharf kritisiert hatte , die italienische Staatsbürgerschaft besitzt. Sein Vater stammte aus dem kleinen Dorf Ferrazzano in der mittelitalienischen Region Molise.

Foto: EPA

De Niros Worte lösten Beifall in der Gegend aus. "Molise ist der richtige Ort, um Trumps Sieg zu vergessen", scherzte der Präsident der Region, Paolo Frattura. Antonio Cerio, Bürgermeister von Ferrazzano, äußerte die Hoffnung, dass De Niro wirklich in den Heimatort seines Vaters zurückkehren werde. "Für uns wäre es eine Ehre, De Niro zu empfangen, wenn er nach der Enttäuschung wegen Trumps Sieg bei uns Zuflucht suchen will. So könnte er in zweieinhalb Jahren für mich wählen und über Trumps Sieg hinwegkommen", so Cerio.

Foto: AP

In einem Anfang Oktober veröffentlichten Video hatte De Niro seiner Wut über Trump freien Lauf gelassen. "Er ist so dumm. Er ist ein Hund, ein Schwein, ein Meister des Scheißdrecks. Er zahlt seine Steuern nicht, er ist eine nationale Katastrophe", ereiferte sich der Hollywoodstar, der auch sagte, er würde Trump "gerne ins Gesicht schlagen".

Hier sehen Sie das Video dazu:

Video: YouTube

Nach der Wahl hatte Jimmy Kimmel De Niro nun erneut in seiner Sendung zu Gast: "Werden Sie Donald Trump immer noch ins Gesicht schlagen? Weil jetzt könnten Sie dafür verhaftet werden", argumentierte der Talkmaster. "Nein, jetzt kann ich das nicht mehr", so De Niro, der ob Trumps Wahlsieg resigniert wirkte. Er müsse Trumps Position respektieren, "auch wenn wir alle wissen, dass er ...", ließ er das Satzende kopfschüttelnd in der Luft hängen. Er müsse sich nun anschauen, was Trump tun werde.