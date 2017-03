Robert De Niro: "Du gibst mein ganzes Geld aus!"

Seit 1997 ist Robert De Niro mit der Geschäftsfrau Grace Hightower verheiratet, doch jetzt scheint der Haussegen bei dem Ehepaar schief zu hängen. Der 73- Jährige soll laut "New York Post" nämlich von dem Geschäftsgebaren seiner Gattin mehr als genervt sein.

Robert De Niro Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Seit fünf Jahren hat Hightower nämlich eine Kaffeefirma, die fair gehandelte Bohnen aus Ruanda vertreibt und bei der der Hollywoodstar Hauptinvestor ist. Doch anstatt mit dem Unternehmen einen ordentlichen Gewinn einzufahren, müsse De Niro ständig Geld hineinbuttern, heißt es. Schuld daran sei Hightower selbst. Denn die 61- Jährige habe ihre Geschäftspartner verärgert, da sie ständig ihre Meinung geändert und ihre Entscheidungen über Bord geworfen habe.

Jetzt scheint es Robert De Niro aber endgültig zu reichen. Laut Augenzeugen hat der Schauspieler seine Ehefrau sogar in aller Öffentlichkeit in eine Bar in Manhattan angebrüllt. "Ich müsste diese besch***enen Filme nicht mehr drehen, wenn du nicht mein ganzes Geld ausgeben würdest!", habe der zweifache Oscarpreisträger durch das Lokal geschrieen, so die Quelle zur Zeitung.

Ebenfalls bei der Casino-Eröffnung dabei: Robert De Niro und Ehefrau Grace Hightower. Foto: AP

An seine früheren Erfolge wie "Der Pate", "Taxi Driver" oder "Wie ein wilder Stier" kann De Niro mit Filmen wie "Dirty Grandpa", in dem er an der Seite von Zac Efron spielt, zugegebenermaßen nicht anknüpfen. Ob sich die Szene wirklich so abgespielt hat? Das Management des Schauspielers dementierte die Vorwürfe jedenfalls ...