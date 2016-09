Robbie Williams befummelt wieder seinen Tiger!

Bereits vor 16 Jahren kreiste und wackelte Robbie Williams im Musikvideo "Rock DJ" lasziv im Tigerhoserl mit den Hüften.



Robbie Williams' "Rock DJ"-Video

Video: Youtube.com

Jetzt hat der Popstar den alten Schlüpfer wieder hervorgeholt und damit seine Fans zum Toben gebracht. Bei dem zweistündigen Comebackkonzert in London gab der 42- Jährige im weißen Anzug mit Schmetterlingsaufdruck seine größten Hits wie "Let Me Entertain You" zum Besten. Höhepunkt der Show: Williams streckte der tobenden Menge nicht nur seinen Hintern entgegen, sondern knöpfte sich genießerisch die Hose auf, ließ diese über die Hüften gleiten und entblößte zum Gaudium seiner Fan- Schar seine legendäre Tigerunterhose!

Robbie Williams zeigt der tobenden Menge seinen Knackpo. Foto: Viennareport

Robbie Williams lässt die Hosen runter. Foto: Viennareport

Die Tigerunterhose trug Robbie Williams schon im Video "Rock DJ". Foto: Viennareport

Dem nicht genug, schnurrte darunter offenbar sein Raubkatzerl, woraufhin die Hand des Superstars sogleich zur Überprüfung desselben in den Herrenslip griff. Oder hat es ihn etwa nur gejuckt?

Der Superstar überprüft, ob mit seiner Raubkatze auch alles in Ordnung ist. Foto: Viennareport

Eines ist jedenfalls damit klargestellt: Robbie Williams ist wieder da! Sein neues Album "Heavy Entertainment Show" steht in den Starlöchern. Darauf enthalten sind Kollaborationen mit Ed Sheeran, Brandon Flowers von den Killers und Williams' langjährigem Mitarbeiter Guy Chambers.