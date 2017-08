Robbie Superstar! So war seine Megashow in Wien

Auf seiner "Heavy Entertainment Show"- Tournee präsentiert sich Williams als ungeschlagener Champ im Pop- Ring - und diesen Titel kann er auch noch mühelos verteidigen. Auf seiner glitzernden Las- Vegas- Bühne brannte der Meister des Entertainments ein furioses 100- Minuten- Hitfeuerwerk ab.

Fan- Video - so rockte rockte Robbie Williams das Wiener Ernst- Happel- Stadion:

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Vom titelgebenden Song bis hin zu Klassikern wie "Let Me Entertain You", "Monsoon", "Freedom 90", seine Hommage an George Michael, "Rock DJ" bis hin zur Bombasthymne "Angels", die ein ganzes Stadion zum opulenten Chor verschmelzen lässt.

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Dazwischen unterhält er die Fans mit viel Witz und charmanten Anekdoten aus seinem Leben, lüpft wie einst als böser Bube noch immer seinen Schottenrock, um ein neckisches Tigerhöschen zu entblößen, schwebt in einem gigantischen Boxhandschuh über den Köpfen der Fans, badet im Konfettimeer, berührt mit dem Duett "Sweet Caroline" mit seinem Vater Pete Conway und gibt den verlässlichen Charmeur mit "Somethin' Stupid". Robbie in absoluter Hochform!

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Am 29.8. macht er dann in Klagenfurt Station. Insgesamt beglückt er 85.000 Fans in Österreich mit seinen Shows - Robbie Superstar, er kann es immer noch.

