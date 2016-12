Rita Ora rät Frauen, den Busen nicht zu verstecken

Die erfolgreiche Sängerin, die für das Wäschelable Tezenis immer wieder in sexy BHs und Bikinis für Werbekampagnen schlüpft, meinte: "Dekolletés sind wunderschön. Ich war nie eine, die den Trends folgt. Ich bin mehr eine, die die Trends vorgibt. Deswegen höre ich gar nicht auf solche Sachen."

Sie denke, Mädchen sollten ihre Körper und ihre Dekolletés annehmen. "Ich denke, man sollte wirklich stolz darauf sein, wer man ist, wo man herkommt, welche Hautfarbe man hat und was man repräsentiert", so die sexy Musikerin.

Rita Ora zeigt ihre erste Dessous-Kollektion. Foto: Tezenis

Komplett blank will die neue "America's Next Top Model"- Moderatorin aber nicht mehr vor der Kamera stehen. Als sie das das letzte Mal gemacht hat, habe sie sich gedacht: "Ich will alt werden und sagen: Ich hatte solche Titten. Es geht darum, was du repräsentierst. Wenn du nackt vor der Kamera sein willst, solltest du das tun."

Rita Ora ist das neue Testimonial für Tezenis. Foto: Tezenis

