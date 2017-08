Rihanna zu sexy für Familie ihres Freundes

Eigentlich sah es bislang so aus, als wäre es die schönste Promi- Liebesgeschichte des Sommers. Denn als Rihanna vor wenigen Wochen mit Hassan Jameel knutschend in einem Pool abgelichtet wurde, hörten US- Medien schon die Hochzeitsglocken läuten. Angeblich plane die Sängerin bereits gliech zwei prunkvolle Hochzeiten mit dem 29- jährigen Scheich, gleichzeitig seien die Anwälte dabei, die Eheverträge für das wohlhabende Paar aufzusetzen.

Doch ob es RiRi mit ihrem Jameel tatsächlich vor den Altar schafft? Immerhin hat dessen saudi- arabischer Familienklan da noch ein Wörtchen mitzureden. Und die sind laut "Grazia Magazin" nicht gerade hellauf begeistert von der Sängerin. Der Grund liegt auf der Hand. Die 29- Jährige, die für ihre aufreizenden Outfits, heißen Bühnenshows und ihre Sexualität, aber auch Selbstbestimmtheit offen auslebt, passt so gar nicht in das Bild, das sich die 1,3- Milliarden- Sippe des Saudi- Scheichs als angemessene Ehefrau vorstellt.

Rihanna Foto: www.PPS.at

"Rihanna zu wild, zu obszön, zu rebellisch"

"Hassans Familie gehört zu den wohlhabendsten der Welt", so ein Insider zum Magazin. "Die haben zwar kein Problem damit, dass er gelegentlich Zeit mit der Sängerin verbringt, aber sie haben ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie keine Frau zum Heiraten ist. In ihren Augen ist sie viel zu wild, zu obszön und zu rebellisch. Sie möchten, dass seine Ehefrau aus einer ähnlich angesehenen Familie stammt."

Rihanna, die laut Quelle "sehr verliebt in Hassan" sei, geht die Tatsache, dass sich Jameels Klan in ihre Beziehung einmischt, offensichtlich ordentlich gegen den Strich. "Die Vorstellung, dass andere Leute über sie bestimmen, ist ihr vollkommen fremd." Ob sich der Scheich für die Liebe, oder doch für die Familie entscheiden wird, wird wohl nur die Zukunft weisen ...