Rihanna kassiert für Queen- Fotos Shitstorm

Ist sie mit diesem Scherz zu weit gegangen? Rihanna postete am Wochenende auf Instagram vier Fotos von sich und ersetzte darauf per Bildbearbeitungsprogramm ihren Kopf mit dem der Queen, die am Freitag 91 Jahre alt wurde.

Die britische Monarchin ist dadurch in für die Sängerin typischer Kleidung zu sehen: etwa oben ohne unter einem Chanel- Kostüm, im Minirock, mit Hotpants, mit kniehohen, grünen Stiefeln und Sonnenbrille.

Die Meinung der Fans über die Queen- Collagen gehen allerdings auseinander. "Ich denke, Rihanna fleht um Aufmerksamkeit. Die Queen ist 91 und verdient Respekt", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fragte: "Rihanna, bist du so respektlos zu Queen Elizabeth II., weil Prinz Harry dich nicht als seine Freundin wollte?" Manche jedoch fanden die Bild- Kombos allerdings gelungen. "Das Foto hat meinen Tag gerettet."