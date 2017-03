Rihanna erträgt ihre Sexszene nur mit viel Tequila

In "Bates Motel", der US- Serie basierend auf dem Grusel- Schocker "Psycho", spielt Rihanna Marion Crane, die in dem Hitchcock- Film aus dem Jahr 1960 von Janet Leigh dargestellt wurde. Und bei ihrem Serien- Debüt in der mittlerweile fünften Staffel ging's für die Sängerin gleich ordentlich zur Sache. Mit ihrem Serienfreund Austin Nicols alias Sam Loomis musste sich RiRi nämlich für eine heiße Sexszene in den Laken wälzen.

Was den Fans gefiel, war für die 29- Jährige hingegen eher eine Qual. Auf Instagram streamte sie ein Live- Video, in dem zu sehen war, wie sie sich die neueste Episode anschaut. "Das ist so schrecklich, oh mein Gott!", jammerte Rihanna verzweifelt und hielt vor Scham die Hände vors Gesicht, während die Bettszene lief. "Ich kann mir das nicht anschauen! Ich kann mir meine Stimme nicht anhören! Es klingt irgendwie eklig!"

Um die Folge dann doch zu ertragen, schlug RiRi schließlich ein Trinkspiel vor. Jedes Mal, wenn in "Bates Motel" der Name Norman gesagt wurde, kippten sie und ihre Freunde einen Shot Tequila. Ob Rihanna die nächste Folge wohl ohne Alkohol überstehen wird? Dann wird nämlich die ikonische Duschszene ausgestrahlt ...