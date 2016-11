Richard und Cathy Lugner haben sich versöhnt

Seit Cathys Teilnahme bei "Promi Big Brother" Ende des Sommers hatte das Paar Eheprobleme und kaum miteinander gesprochen. Der 84- Jährige war über die Teilnahme seiner Frau an der Reality- Show sehr verärgert und als er dann beim Finale der Sendung nicht dabei war, kochten die Trennungsgerüchte erst recht auf.

Der Baulöwe selbst gab sich in Interviews bereits resigniert und geschlagen. Seine Noch- Ehefrau, die sich auf Instagram gerade als sexy Engerl präsentiert, deutete allerdings an, dass sie sich gern in eine Paartherapie begeben würde, um die kaputte Ehe zu retten. An seinem Geburtstag, den "Mörtel" eigentlich ohne Cathy geplant hatte, tauchte sie dann uneingeladen auf der Feier auf.

Video: Cathy kam überraschend zu Richard Lugners Geburtstagsfeier

Sie würdigte ihn da zwar keines Blickes, doch ein erster Schritt war offenbar doch getan. Es heißt, der Unternehmer hätte an jenem Abend seine sexy gestylte Frau immer wieder voller Bewunderung angeschaut.

Laut "Bild" soll der Schönheitschirurg Werner Mang nun erklärt haben, dass mittlerweile tatsächlich alles wieder in Ordnung ist: "Richard und Cathy sind wieder versöhnt." Trennungsspekulationen sind dem Mediziner zufolge "Quatsch."

Im September 2014 gab Richard Lugner seiner Cathy das Jawort. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Mang soll demnächst die Nase der Lugner- Gattin operieren, daher stünde er in engem Kontakt mit den beiden. Bisher äußerte sich das Paar allerdings noch nicht öffentlich zum komplizierten Beziehungsstatus.

