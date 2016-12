Richard Marx überwältigt durchgedrehten Passagier

"Auf dem Flug von Hanoi nach Seoul ist ein Typ in der nächsten Sitzreihe durchgedreht und hat Mitpassagiere und Crew- Mitglieder attackiert. Als der Mann dann eine der Stewardessen an den Haaren gezogen hat, ist Richard aufgesprungen und hat ihn überwältigt."

Geschockt berichtet Ex- Model Daisy Fuentes auf Instagram, dass ihr Ehemann Richard Marx an Bord von Korean Air Flight 480 eingreifen musste, weil ein Mitpassagier total ausgerastet sei. Der Verrückte hätte die nächsten Stunden immer wieder gebändigt werden müssen, weil die Besatzung es nicht schaffte, für Ruhe zu sorgen.

Fuentes: "Die Crew wusste nicht, wie sie einen Taser richtig benutzt und wie man ihn vernünftig mit Gurten fesselt. Er hat sich drei Mal wieder befreien können." Nach der Landung in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul veröffentlichte Marx ebenfalls einige Fotos des Vorfalls auf Twitter.

Außerdem kündigte der "Right Here Waiting"- Sänger Konsequenzen für die Fluglinie an. Die Crew sei unzureichend für solche Situationen trainiert gewesen.