Richard Lugners Ex- "Kolibri" nackt im Penthouse

Der Wunsch nach einem Erotikshooting sei nach ihrer Teilnahme an der Nacktsendung "Adam und Eva" entstanden. "Ich möchte jede Frau dazu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Wir Frauen sind nicht nur das schönere, sondern auch das mental stärkere Geschlecht", meint Bahati im "Penthouse". Und: "Leider fehlt es an gesellschaftlicher Anerkennung für all das, was wir jeden Tag leisten. Beruf und Kind unter einen Hut zu bekommen, ist eine Herausforderung. Ein Hoch auf alle meine Königinnen des Alltags!"

Bahati Venus zeigt sich im "Penthouse" von ihrer Zuckerseite. Foto: Penthouse/Martin Siebenbrunner

Die Hüllen gefallen sind übrigens vor der Linse des österreichischen Fotografen Martin Siebenbrunner . Im Zeitschriftenhandel erhältlich ist das Magazin ab Donnerstag. Ob Bahati, die mit Lugner derzeit im Streit liegt, ihrem Ex zur Versöhnung ein Exemplar zukommen lässt?

Wir erinnern uns: Vor wenigen Wochen tanzte Bahati "Kolibri" Venus noch in trauter Zweisamkeit mit Richard Lugner über den Zuckerbäckerball. Doch schon kurze Zeit später war Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen - das Ex- Tierchen holte zum medialen Rundumschlag gegen den 84- jährigen Society- Baulöwen aus.

Richard Lugner mit Bahati Venus am Zuckerbäckerball Foto: Viennareport

Er habe ihr die 500 Euro für ihr Ballkleid, Make- up und Friseur noch nicht bezahlt, lamentierte die Sängerin und schimpfte: "Schäm dich, alter Mann!" Dem nicht genug, behauptete sie kurz darauf auch noch, der Wiener Unternehmer würde seinen Ex- Tierchen Schweigegeld bezahlen .