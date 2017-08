Richard Lugner wirft Stripperin von ATV- Set

Denn Richie Rich, er befindet sich mit seinem Streichelzoo beim ATV- Dreh von "Die Lugners" auf Mallorca, will Wendy Night loswerden. Er ist sie letztlich auch losgeworden. Und das ging so: "Sie hat mehrmalig Wünsche geäußert, zu strippen. Und nackt zu baden, weil sie keinen Badeanzug mithat", schrieb Lugner in dieser SMS.

Kater, Daniela, Käfer, Richie Rich, Bambi, Katzi und Wendy Night in Partylaune. Foto: Richard Lugner

Die Folge - ihm reichte es. "Wir haben 120 Folgen ohne Stripperin Erfolg gehabt, und ich verlange, dass Wendy Night sofort nach Hause fliegt!"

Der Wunsch des Baulöwen aus Wien- Rudolfsheim- Fünfhaus war der Produktionsfirma Befehl. Denn am Freitag um 10.27 Uhr trudelte wieder ein SMS von Lugner bei uns in der Redaktion ein. Inhalt: "Wendy Night reist heute ab."

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung