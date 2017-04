Richard Lugner: Verliebte Küsse für seine Andrea!

Nach der Scheidung von seiner fünften Ehefrau Ende November letzten Jahres schwebt Richard Lugner jetzt wieder auf Wolke sieben. "Andrea vom Badesee" ist Mörtels neue Flamme und nach einem Liebestrip nach Paris sollen nun endlich alle an dem Glück der beiden teilhaben. Am Donnerstagabend meisterte die 50- Jährige nun nämlich ihren ersten öffentlichen Auftritt an der Seite des Baumeisters mit Bravour.

Richard Lugner tauschte verliebte Küsse mit seiner "Andrea vom Badesee". Foto: Viennareport

Richard Lugner zeigt stolz seine neue Freundin. Foto: Viennareport

"Ich kann da schon gut mithalten", zerstreute Andrea schnell Zweifel, die der 84- Jährige zu der frischen Beziehung geäußert habe. Sie gehe nämlich nicht schon um sieben Uhr ins Bett, wie der Baumeister zuvor auch im Adabei- Talk mit Sasa Schwarzjirg verlautbaren ließ. Die Idee, ihren Richard an diesem Abend zu begleiten, sei ihr gekommen, so die 50- Jährige weiter. Mit so einem Andrang habe aber selbst sie nicht gerechnet.

Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt konnten Mörtel und Andrea die Finger nicht voneinander lassen. Foto: Viennareport

Und noch ein Bussi für Andrea ... Foto: Viennareport

Und auch sonst scheint die neue Frau an Lugners Seite gut zu ihm zu passen. Freunde und Familie des Society- Baulöwen hat sie mit ihrem Charme jedenfalls schon um den Finger gewickelt. Auch Ex Mausi und Tochter Jacqueline zeigten sich begeistert von Andrea. "Sie dürfte ein Schatz sein", streute Lugners vierte Ex- Ehefrau seiner neuen Freundin Rosen. Und Mörtel? Der ist so und so ganz von (Liebes- )Sinnen - und verteilte den ganzen Abend einen heißen Kuss nach dem nächsten an seine "Andera vom Badesee". Da freut man sich schon jetzt auf eine Fortsetzung ...

Auch Lugners Ex Mausi ist von seiner neuen Freundin begeistert. Foto: Viennareport

Ein schönes Paar: Richard Lugner und seine "Andrea vom Badesee" Foto: Viennareport

Video: Richard Lugner im Adabei- Talk über seine neue Liebe