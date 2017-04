Richard Lugner und die Liebe: "Da tut sich was"

Auch das Ende seiner fünften Ehe kann Richard Lugner nicht stoppen. Kaum auf Freiersfüßen macht sich der Society- erprobte Baumeister auch schon wieder auf die Pirsch. Doch noch ist das Liebesglück dem 84- Jährigen nicht huld. Nachdem er im März in den Medien in höchsten Tönen von seiner neuen Angebeteten schwärmte, gab die ihm aufgrund der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit auch schon wieder den Laufpass.

Foto: Viennareport

Für Mörtel jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen. Wenige Wochen nach der Abfuhr mit der unbekannten Dame hat es dem umtriebigen Schwerenöter schon wieder die eine oder andere Frau angetan, wie er der "Bunte" verrät. "Da tut sich schon was", will Lugner die Katze nicht so recht aus dem Sack lassen. "Zwischen 40 und 50 sind ein paar Interessante dabei."

Richard Lugner Foto: Viennareport

Würde er die Gunst einer ganz bestimmten Dame aber erlangen, wäre er wohl besonders froh, so Mörtel weiter. "Sie ist eine nette, wunderschöne Frau. Sie ist Diplomatin, spricht arabisch und englisch", kriegt der 84- Jährige schon beim Gedanken an die geheimnisvolle Dame Herzerl in den Augen. Wenn es da nicht ein Problem gebe, wie er zugibt: Der englischen Sprache ist er nämlich nicht wirklich mächtig. Kein Wunder, dass Lugner da schon, bevor überhaupt die ersten zarten Bande geknüpft werden konnten, wenig Hoffnung hegt. "Das wird nichts. Man muss auch miteinander reden können", seufzt er.

Hier im Video: Richard Lugner über die Liebe