Richard Lugner und Cathy sind offiziell geschieden

Am späten Vormittag waren Cathy und Richard Lugner getrennt voneinander bei dem Gerichtsgebäude im 15. Wiener Gemeindebezirk eingetroffen - die 26- Jährige Berichten zufolge zu Fuß mit ihrem Anwalt, Richard Lugner per Taxi. Nicht lange danach verließ das Ex- Bunny unter Tränen das Gebäude, wie auf Fotos zu sehen ist. In der Hand hielt sie Schriftstücke und ein Taschentuch, ihre Augen waren unter einer großen Sonnenbrille versteckt. Richard Lugner verließ das Bezirksgericht durch einen Hinterausgang und war vorerst auch für kein Statement zu erreichen.

Cathy verlässt mit ihrem Anwalt nach der Scheidung das Bezirksgericht. Foto: Kronen Zeitung

Polizeieinsatz am Morgen bei Lugners Villa

Schon am frühen Morgen hatte es helle Aufregung bei den Lugners gegeben: Noch lange vor dem Scheidungstermin tauchte Cathy in Richards Villa auf. Vielleicht ein letzter Versöhnungsversuch? Gereizt vom Presserummel rief Cathy dann aber die Polizei, die den Bereich um Lugners Villa räumen ließ.

Gab es am Morgen einen letzten Versöhnungsversuch von Richard Lugner und Cathy in seiner Villa? Foto: Karl Schöndorfer

Die Polizei rückte an und sperrte den Bereich um Richard Lugners Villa. Foto: Karl Schöndorfer

Mehr als zwei Jahre galten Cathy und Richard Lugner als das schillerndste Paar Österreichs Society. 58 Jahren Altersunterschied zum Trotz feierten sie gemeinsam am Opernball, plauderten in Interviews offenherzig über das gemeinsame Liebesleben und trugen auch so manche kleine Streiterei gerne in den Medien aus.

Cathy Lugner und Richard Lugner Foto: Viennareport

Cathy Lugner Foto: Viennareport

Foto: Viennareport

Cathy und Richard Lugner bei einem vorweihnachtlichen Fotoshooting Foto: Viennareport

Cathy und Richard Lugner in guten Tagen Foto: Viennareport

Ihre Feierlaune will sich "Spatzi" trotz Scheidung aber nicht verderben lassen. Wie "Heute" berichtet, habe sie für den 10. Dezember schon eine große Geburtstagsparty in einem In- Lokal in der Wiener Innenstadt geplant . Fehlen wird dabei nur einer: ihr Ex- Ehemann. Den hat die 26- Jährige nämlich nicht eingeladen ...

Im September 2014 gab Richard Lugner seiner Cathy das Jawort. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/dpa/Ursula Düren