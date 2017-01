Richard Lugner tanzt mit "Bambi" und "Käfer"

So darf sich die Snow- Society in Kitzbühel in Acht nehmen. Denn Mörtel wird mit Nina Bruckner auftauchen. "Bambi" begleitet ihn auch zum Münchener Filmball.

Richard Lugner Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Ihre Vorgängerin, Kauffrau Sonja Schönanger, alias "Käfer", darf dann am 30. Jänner zum Jägerball mit. Ach ja, immer mit den ATV- Kameras, versteht sich ...

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung