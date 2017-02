Richard Lugner: Ruppiges Comeback mit Ex Mausi

Mit Goldie Hawn hat sich Richard Lugner heuer eigentlich einen recht unkomplizierten Stargast für den Opernball eingeladen. Im Gegensatz zu so manch anderer Promi- Dame, die den Baumeister in den vergangenen Jahren in die Oper begleitet hat, hält sich die 71- Jährige mit Starallüren und Sonderwünschen zurück.

Goldie Hawn mit Richard Lugner Foto: Viennareport

Dennoch liegen bei Mörtel so kurz vor dem Ball der Bälle mal wieder die Nerven blank. Leidtragende der angespannten Stimmung: Mausi Lugner, die ihren Ex- Gatten am Dienstag zum Empfang der Hollywood- Schauspielerin auf den Flughafen begleitete. "Kannst irgendwann einmal friedlich sein", schnauzte sie der Society- Baulöwe laut Ö3 wenig charmant an. Ob der 84- Jährige bei seinem Stargast in den kommenden Tagen seinen inneren Gentleman wohl etwas mehr nach außen kehren wird?

Da lachten sie wieder: Richard Lugner und seine Ex Mausi beim Empfang von Goldie Hawn Foto: Viennareport

Goldie verspeiste schon Wiener Schnitzel

Immerhin schwärmte Lugner am Dienstag in höchsten Tönen von Hawn. "Sie ist sehr nett, super, absolut pflegeleicht", so der Baumeister, der sich wieder von einem ATV- Kamerateam begleiten lässt. Sie habe sich sogar eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Und Goldie? Die hat sich nach dem ersten Kennenlernen mit ihrem Ballbegleiter schon mal ein echtes Wiener Schnitzel schmecken lassen.

Noch auf Hawns Wien- Plan stehen übrigens ein Besuch im Café Hawelka, wo sie die berühmten Buchteln naschen will, sowie ein Kaffee beim Demel und eine Tour durchs Schloss Schönbrunn - alles nur in Begleitung ihres Fahrers und ohne Security.

Goldie Hawn bei ihrer Ankunft in Wien Foto: Viennareport

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat Hawn am Mittwoch um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz im Kino der Lugner City. Anschließend findet dort auch die alljährliche Autogrammstunde statt. Nach dem Opernball am Donnerstag, den die Schauspielerin in einem Kleid des Labels Badgley Mischka laut Vertrag bis mindestens Mitternacht beehren soll, geht es am Freitag sogleich wieder zurück in die USA. Denn bereits am Sonntag will die Mutter von Kate Hudson am Red Carpet bei der Oscarverleihung erneut glänzen.

Goldie Hawn bei ihrer Ankunft vor dem Wiener Grand Hotel Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Goldie Hawn landete mit großer Sonnenbrille im Gesicht in Wien. Foto: Viennareport