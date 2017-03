Richard Lugner: "Letzte Ehe war eine Katastrophe"

Auch hat man den Eindruck, dass ihm das Ganze irgendwie passiert sei. Im Gespräch mit Sasa Schwarzjirg erinnert er sich an die erste Begegnung. "Sie war da als Playmate mit den Ohren", schildert er sein Kennenlernen mit seiner Ex- Ehefrau. Cathy sei für ein Fotoshooting in Wien gewesen und hätte ihn danach in den "Playboy"- Klub nach Köln eingeladen. Das habe er aber ignoriert. Er sagt: "Ich habe weder angerufen, noch bin ich jemals in den 'Playboy'- Klub gefahren."

Ehemann Richard Lugner hat offenbar besonders das Bommelchen am Po gefallen. Foto: Viennareport

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

"Zwei Herzen im Dreivierteltakt"

Das TV- Starlet blieb aber hartnäckig. "Sie hat mit meiner Sekretärin Kontakt gehabt", so Lugner. Eines Tages habe ihm diese gesagt, dass Cathy für drei Tage in Wien sei und ihn treffen wolle. Er habe zugestimmt und sie zu Events, zu denen er eingeladen war, ausgeführt. Auch zur Premiere von "Zwei Herzen im Dreivierteltakt" nach Baden. Dabei ist man sich wohl nähergekommen. "Ein junges Mädchen, das sich für Operetten interessiert, das hat mir gefallen ...", sagt Lugner. Danach sei man in die Eden- Bar und er habe ihr gezeigt, wie man richtig tanzt. So, wie er es bei Elmayer gelernt hat. Das wiederum habe ihr gefallen und so sei die Liebe entstanden.

Richard Lugner Hochzeit mit Cathy Schmitz Foto: Viennareport

Foto: Viennareport

Strahlenquelle unterm Bett

Die Scheidung von Cathy erfolgte zu einem Zeitpunkt, als Lugner auch mit massiven gesundheitlichen Problemen gekämpft hat. Er musste sich im Dezember einer Strahlentherapie gegen Krebs im AKH unterziehen. Der nächste Check erfolgt Ende März, wie er im Interview ebenfalls verrät. "Ich hoffe, dass man ihn erwischt hat und dass nix mehr da ist", so Lugner. Eine mögliche Ursache wurde jetzt von einem Experten entdeckt. Aus dem Boden unter seinem Bett strahle es. "Genau im Bereich des Gesäßes." Eine Decke, die die Strahlung abhalte, soll nun Abhilfe schaffen. Außerdem würde nach Meinung Lugners eine neue Liebe helfen ...