Richard Lugner ist wieder frisch verliebt!

Amors Pfeil hat bei Richard Lugner wieder getroffen. Das verriet Mörtel jetzt im Gespräch mit der deutschen Zeitung. Dabei passt seine neue Angebetete so gar nicht in das Beuteschema des für seine jungen "Tierchen" bekannten Baumeisters. "Sie ist 46 Jahre alt und wohnt hier in der Nähe", verrät der 84- Jährige.

Ein mittlerweile Opernball-erfahrener Herr Lugner Foto: APA/Herbert Oczeret

Obwohl die Scheidung von seiner fünften Frau gerade erst durch ist, schmiedet der Baulöwe schon wieder neue Pläne in Sachen Liebe. "Ich kann mir eine Zukunft mit ihr sehr gut vorstellen", erklärt er. "Es passt einfach. Sie ist eine anständige Frau und hat viele Vorzüge."

Mörtel kennt seine Neue seit 19 Jahren

Bereits seit 19 Jahren würden sich die beiden kennen. Bisher habe es nur nicht funktioniert, weil die zwei immer in anderen Beziehungen gesteckt hätten, so Mörtel weiter. "Vor ein paar Wochen hat sie mir mitgeteilt, dass sie jetzt zu haben ist." Doch einen Wermutstropfen gibt es: "Es ist nur Sand im Getriebe, da ein Treffen momentan nicht zustande kommt", seufzt Lugner.

Im Dezember hätten sie sich zum letzten Mal gesehen: "Es zieht sich jetzt schon eine Weile. Sie hat leider mehrmals diese Treffen abgesagt, obwohl sie sagt, dass sie interessiert ist. Dann war ich verkühlt und wollte sie nicht anstecken. Immer kam irgendwas dazwischen", vergeht der 84- Jährige fast vor Sehnsucht nach seiner neuen Liebe. Er sei aber hartnäckig geblieben - und habe ihr ein Ultimatum gesetzt: "Die Frau interessiert mich. Aber ich habe ihr jetzt klargemacht, wenn wir uns nicht bald sehen, gebe ich es auf."

Richard Lugner Foto: Viennareport

Sein Werben um die neue Dame seines Herzens hat sich offenbar gelohnt. Laut "Bunte" wollen sie sich noch diese Woche wiedersehen. Und das Date hat Mörtel schon durchgeplant, wie er mit einem Augenzwinkern verrät: "Vermutlich treffen wir uns zu Hause am offenen Kamin."