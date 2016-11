Richard Lugner ist krank: "Es ist was Schlimmes"

"Es ist etwas Schlimmes, aber ich werde es überleben, es wird schon wieder werden", erklärt Richard Lugner news.at. Bis Weihnachten muss der 84- Jährige täglich ins Spital zu seinem Arzt, so "Mörtel" weiter. Doch um welche Krankheit es sich handelt, das will der Society- Baulöwe nicht verraten.

Foto: Viennareport

Seine Ehefrau stehe ihm in dieser schweren Zeit nicht zur Seite, jammert "Mörtel". "Ich muss das immer alleine machen. Sie ist mehr unterwegs als daheim." Beschweren wolle er sich aber nicht über Cathy, denn: "Was kann sie schon tun?" So viel ist sich Lugner aber sicher: "Im neuen Jahr wird es bergauf gehen ..."

Cathy und Richard Lugner Foto: Peter Tomschi

Helmut Werner hingegen erklärte auf Nachfrage: "Spatzi" wisse nicht, dass es ihrem Ehemann schlecht ginge ... Was auch immer Richard Lugner fehlt, wir hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht!