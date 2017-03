Richard Lugner: "Ich habe den Krebs besiegt"

Im November des Vorjahres hatte der Baumeister in der "Krone" öffentlich gemacht, dass er an Prostatakrebs leidet . "Am 14.09.2016 hat mein Internist aus der Lugner City festgestellt, dass mein PSA Wert mit 11.300 ng/ml hoch ist und mir empfohlen, zum Urologen zu gehen. Am 17.10.2016 wurden dann vom Diagnosezentrum Favoriten Krebszellen in der Prostata festgestellt", so Lugner damals. Bis Weihnachten musste er sich im Wiener AKH einer Strahlentherapie unterziehen.

Ein mittlerweile Opernball-erfahrener Herr Lugner Foto: APA/Herbert Oczeret

Diese war erfolgreich! Bei einer Nachuntersuchung nach der Behandlung am Mittwoch im AKH fiel die Diagnose zur Freude der Opernball- Ikone gut aus. Die Blutwerte des Ex- Präsidentschaftskandidaten und Lugner- City- Betreibers sind top und ohne Auffälligkeiten. Er ist frei vom Krebs. Frei von einer Freundin übrigens auch. Mehr dazu lesen Sie in der Abendausgabe der "Kronen Zeitung".

Goldie Hawn plaudert mit ihrem Gastgeber Richard Lugner Foto: Starpix/ Alexander TUMA

"Ich war immer davon überzeugt, dass es klappen wird", sagte der Baumeister der APA. Die Krankheit sei ja glücklicherweise früh entdeckt worden. Lugner will es nun ruhiger angehen. "Durch die Strahlentherapie ist mein Immunsystem schon sehr angegriffen", sagt er.