Richard Lugner: Gerda Rogers hilft in Liebesdingen

Zu Gast in der Ö3- Sendung "Frühstück bei mir" verriet diese, dass Lugner ihr derzeit häufigster Kunde sei.

Gerda Rogers Foto: Viennareport

"Er ruft mehrmals am Tag an, weil er gerade seine neue Frau aussucht. Vor der Heirat mit seiner Cathy habe ich ihn ja gewarnt. Ich habe gesehen, dass die beiden nicht zusammenpassen. Jetzt will er keine private Entscheidung mehr ohne mich treffen." Für die Zukunft erteilt Rogers "Mörtel" jedenfalls "Heiratsverbot".

Richard Lugner Hochzeit mit Cathy SCHMITZ Foto: Viennareport